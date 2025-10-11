Urso, il 15 tavolo moda urgente, misure anti-fast fashion

Il ministro del Made in Italy Adolfo Urso, ha convocato un tavolo urgente per mercoledì 15 ottobre con il presidente di Confindustria Moda, Luca Sburlati, il presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana, Carlo Capasa, il presidente di Fondazione Altagamma, Matteo Lunelli insieme ai presidenti di Confartigianato Moda e di Cna Moda. "L'incontro servirà a definire le misure per la tutela della reputazione del Made in Italy e per contrastare l'invasione dei prodotti del fast fashion, oltre che a fare il punto sulle ulteriori iniziative in vista del Tavolo della Moda, già fissato per il prossimo 17 novembre". Così il Mimit.