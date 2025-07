Urso, garantita proroga della cassa per lavoratrici La Perla

"Abbiamo mantenuto tutti gli impegni. Abbiamo salvato l'azienda, icona storica del Made in Italy, con un grande attore internazionale che ha un piano di rilancio industriale con nuove assunzioni. E ora abbiamo garantito un ulteriore e significativo risultato in favore delle lavoratrici de La Perla: formalmente riconosciuto l'accesso agli ammortizzatori sociali anche a coloro che ne rischiavano l'esclusione". Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese Adolfo Urso, annunciando a margine dell'esame congiunto che si è svolto presso il ministero del Lavoro, d'intesa con il Mimit, riguardo alla proroga della cassa integrazione straordinaria per le 37 lavoratrici coinvolte nella procedura di liquidazione giudiziale di La Perla Global Management Uk. La proroga è stata resa possibile grazie alla norma recentemente introdotta nel decreto-legge sulle misure urgenti a sostegno dei comparti produttivi.