Urso, fondi duraturi per il nuovo incentivo pro-imprese

E' in arrivo una nuova misura, più flessibile e utilizzabile anche dalle imprese energivore, che sostituirà gli incentivi Industria 4.0, in esaurimento, e Transizione 5.0, per la quale scadono il 31 dicembre le domande. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made In Italy, Adolfo Urso, che a Rovigo ha incontrato i rappresentanti delle categorie economiche nella sede di Confindustria. "Questi strumenti - ha detto Urso - saranno sostituiti da una nuova misura che stiamo concordando con Confindustria e le altre associazioni perché sia più flessibile, libera dai vincoli europei che escludono le industrie più energivore, quelle che hanno più bisogno. Sarà finanziata con risorse nazionali, in maniera duratura, in modo che le imprese possano programmare".