Urso, entro 30 ottobre misura su crediti fisco per moda

"Abbiamo annunciato una misura salvo e stralcio per quanto riguarda l'annosa vertenza in merito ai crediti fiscali per la ricerca e lo sviluppo. Stamani mi sono confrontato per questa misura con il ministro Giorgetti e noi riteniamo di inserire e di realizzare nei prossimi mesi, e comunque entro il 30 di ottobre, una norma che consenta lo stralcio e la sanatoria di questa condizione che ha messo in difficoltà molte imprese del settore". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso dopo il tavolo sulla moda al Mimit.