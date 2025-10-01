Mercoledì 1 Ottobre 2025

Pd vince se detta temi e obiettivi

Pierfrancesco De Robertis
Pd vince se detta temi e obiettivi
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
4 ottobre Festa NazionaleAereo militare cadutoFlotilla newsFemminicidio PaupisiSciopero treni
Acquista il giornale
Ultima oraUrso, 'decarbonizzazione dell'Ilva è un vincolo ineludibile'
1 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Urso, 'decarbonizzazione dell'Ilva è un vincolo ineludibile'

Urso, 'decarbonizzazione dell'Ilva è un vincolo ineludibile'

'Prossimi passi saranno i più difficili'

'Prossimi passi saranno i più difficili'

'Prossimi passi saranno i più difficili'

"La piena decarbonizzazione dell'Ilva è un vincolo ineludibile per la cessione del complesso aziendale". Così il ministro del made in Italy Adolfo Urso rispondendo al question time a un'interrogazione sul futuro del gruppo siderurgico. Il ministro ha ricordato che delle 10 offerte ricevute solo due riguardano l'intero complesso aziendale. "Taranto deve passare dai forni a caldo ai forni elettrici. I prossimi passi saranno i più difficili" ha detto ancora Urso.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata