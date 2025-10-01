Urso, 'decarbonizzazione dell'Ilva è un vincolo ineludibile'

"La piena decarbonizzazione dell'Ilva è un vincolo ineludibile per la cessione del complesso aziendale". Così il ministro del made in Italy Adolfo Urso rispondendo al question time a un'interrogazione sul futuro del gruppo siderurgico. Il ministro ha ricordato che delle 10 offerte ricevute solo due riguardano l'intero complesso aziendale. "Taranto deve passare dai forni a caldo ai forni elettrici. I prossimi passi saranno i più difficili" ha detto ancora Urso.