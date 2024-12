Urso, da Stellantis un piano a garanzia stabilimenti e occupati

"Dobbiamo realizzare un piano Stellantis. Ho convocato un tavolo per il 17 dicembre in cui l'azienda ci presenti un piano assertivo, chiaro e sostenibile per rilanciare la produzione, gli investimenti nel nostro Paese e garantire tutti gli stabilimenti ed evitare ogni forma di licenziamento". Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso al Tg1. Per la crisi di Trasnova "ho convocato il prossimo 10 dicembre l'azienda che operato i licenziamenti, i sindacati e Stellantis per trovare una soluzione al caso", ha detto Urso.