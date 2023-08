Urso, 'benzina senza accise costa meno di altri Paesi Ue'

"Il prezzo industriale della benzina depurato dalle accise è inferiore rispetto ad altri Paesi europei come Francia, Spagna e Germania". Così in una nota il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sul caro-benzina, spiegando come sia "falso quanto affermano alcuni esponenti politici che il prezzo di benzina e gasolio sia fuori controllo, anzi è vero il contrario: l'Italia ha fatto meglio di altri Paesi europei".