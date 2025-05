UpSlide e Leverest: Nuova Partnership per l'Automazione Documentale nei Servizi Finanziari

UpSlide, società di automazione documentale per i servizi finanziari, ha siglato una partnership con Leverest, piattaforma software per il finanziamento del debito, che permetterà ai professionisti della finanza di creare documenti più velocemente e garantire che essi siano archiviati e condivisi in modo efficiente durante le diverse fasi delle transazioni.

Lo si legge in una nota. La piattaforma di Leverest mette in contatto mutuatari, consulenti e istituti di credito per semplificare i flussi di lavoro di finanziamento del debito. La partnership si legge - consentirà alle aziende di gestire transazioni complesse in modo più efficiente, riducendo il tempo dedicato alla formattazione dei documenti e alla gestione dei dati. Incorporando l'automazione nelle fasi chiave del flusso di lavoro del finanziamento, i professionisti finanziari possono focalizzarsi sul processo decisionale strategico piuttosto che sulle attività amministrative.