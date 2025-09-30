UpSlide e Intapp, partnership per la documentazione finanziaria

UpSlide, leader nell'automazione documentale per Microsoft 365, e Intapp, fornitore globale di soluzioni basate su intelligenza artificiale per professionisti di consulenza, mercati dei capitali e studi legali, "hanno siglato una partnership per facilitare la creazione di documenti e presentazioni di alta qualità da parte dei professionisti dell'investment banking e della consulenza aziendale". Lo si legge in una nota.

Collegando direttamente la Intapp DealCloud a PowerPoint tramite UpSlide, i team di professionisti possono costruire rapidamente documenti accurati e direttamente all'interno della loro piattaforma di gestione delle operazioni e delle relazioni. Per i clienti questo significa poter dedicare meno tempo alle attività manuali e ripetitive e più tempo a consulenza e valore strategico.

Ad oggi, i banchieri d'investimento e i professionisti della consulenza devono riformattare e trasferire manualmente informazioni e dati importanti tra il loro sistema di gestione delle relazioni con i clienti (Crm - Customer Relationship Management) e PowerPoint, aumentando così il rischio di incongruenze e inefficienze.

Basandosi sull'ampia rete di partnership per dati, tecnologia e servizi di Intapp, UpSlide si unirà agli oltre 140 partner già dedicati ad aiutare le aziende a massimizzare il ROI dai loro investimenti tecnologici. Altri partner includono Pitchly, Leverest e Atominvest.