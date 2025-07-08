Upb, con calo demografico -700mila lavoratori in 5 anni

Aumento della spesa pensionistica e sanitaria - ma i conti pubblici terranno - calo della forza lavoro e della crescita potenziale: sono gli effetti del calo demografico e dell'invecchiamento della popolazione, secondo la presidente dell'Upb, Lilia Cavallari, in audizione alla Commissione di inchiesta sulla transizione demografica.

Cavallari ha spiegato che "il calo della popolazione iniziato nel 2014 continuerà accompagnandosi all'invecchiamento progressivo", che porterà la quota giovani a stabilizzarsi intorno al 24% nel medio termine. Questo avrà un effetto sulla forza lavoro: "Se mantenessimo i tassi attuali di occupazione, nei prossimi 5 anni avremmo una perdita di 700mila unità", ha spiegato. Di conseguenza, calerebbe anche la produttività, perché la forza lavoro invecchia e già ora la classe di lavoratori più numerosa è quella dei baby boomer, cioè tra 50 e 64 anni. Le previsioni sulla crescita del potenziale sono quindi "modeste per la bassa produttività e l'andamento sfavorevole della demografia".