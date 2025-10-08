Upb, bene prudenza ma scarsi margini manovra se imprevisti

"È apprezzabile che il quadro programmatico confermi e, in taluni casi, migliori i principali obiettivi stabiliti nel Psb", il che "potrebbe permettere l'uscita anticipata dalla procedura" per deficit eccessivo, così come è "apprezzabile la prudenza" con cui il governo sta "valutando l'attivazione della clausola di salvaguardia per il finanziamento in deficit delle spese per la difesa". "Tuttavia, l'utilizzo pressoché integrale dello spazio di bilancio disponibile espone al rischio di non avere a disposizione ulteriori risorse per far fronte a esigenze impreviste, soprattutto nel 2026-27, in particolare qualora l'evoluzione del quadro macroeconomico si deteriorasse rispetto a quello programmatico". Lo ha indicato la presidente dell'Upb Lilia Cavallari in audizione sul Dpfp.

"È importante sottolineare che, secondo le regole europee, eventuali scostamenti dagli obiettivi che garantiscono una riduzione plausibile del debito in rapporto al Pil debbono necessariamente essere seguiti da aggiustamenti di bilancio più ambiziosi di quelli già previsti nel Piano vigente per compensare l'impatto di tali scostamenti. Ne consegue che un aumento permanente della spesa per la difesa dovrà necessariamente essere compensato da misure di riduzione della spesa in altri settori o di aumenti discrezionali delle entrate", ha detto Cavallari, sottolineando anche che per una "più corretta e completa" valutazione della finanza pubblica sono necessarie maggiori informazioni, "a beneficio del Parlamento e della credibilità e trasparenza della politica di bilancio, che contribuiscono alla fiducia dei mercati, con impatti positivi su costo del debito e sulla spesa per interessi".