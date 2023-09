Unipol compra 10,2% di Popolare Sondrio

Unipol rompe gli indugi e annuncia l'intenzione di comprare il 10,2% circa del capitale sociale della Banca Popolare di Sondrio attraverso un 'reverse accelerated bookbuilding' ad un prezzo per azione non superiore a 5,10 euro da avviare immediatamente. Unipol, ricorda una nota, già detiene il 9,5% circa del capitale sociale di Popolare di Sondrio e ha ottenuto il via libera della Bce ad acquisire una partecipazione qualificata, eccedente il 10% del capitale sociale della banca che potrà essere pari al 19,99 per cento.