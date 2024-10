Unilever stupisce il mercato con vendite nel terzo trimestre in crescita del 4,5% e ricavi a 15,25 miliardi di euro. Il gruppo Unilever, si legge in una nota, ha confermato il suo obiettivo annuale di crescita del fatturato sottostante tra il 3% e il 5%, grazie a una crescita dei volumi. Il margine operativo per l'intero anno è atteso di almeno il 18%.