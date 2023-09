Unicredit vola, Milano chiude in testa in Europa

La Borsa di Milano (+1,6%) si chiude tonica e veste la maglia rosa in Europa. I listini mostrano una buona forma, in attesa delle decisioni della Fed sui tassi e sulle stime di crescita economica. A Piazza Affari vola Unicredit (+4,7%), con l'annuncio del buyback da 2,5 miliardi di euro e una frenata sulle acquisizioni che mette fine alle speculazioni su un possibile interesse per Mps (+0,7%). Lo spread tra Btp e Bund si assesta a 174 punti. Bene tutto il settore bancario, con Intesa (+2,9%), Bper (+2,6%) e Banco Bpm (+2,2%). Positiva anche Mediobanca (+0,8%), nel giorno della lista del Cda per il rinnovo del board e delle mosse dell'azionista Delfin. Corre Amplifon (+5,6%), miglior titolo del listino principale. Si mettono in mostra anche Diasorin (+4,5%) e Stellantis (+3,1%). In luce Tim (+1,6%), con il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti che incontrerà i rappresentanti di Vivendi per discutere del dossier Netco. Il calo del prezzo del petrolio pesa sui titoli del comparto energetico. Si registrano cali per Saipem (-2,9%), Tenaris (-0,46%) e Eni (-0,42%). Debole anche Leonardo (-0,36%). Tra i titoli a minor capitalizzazione, Bioera (-3,4%) chiude in netto calo, dopo la decisione della Procura di Milano di depositare la richiesta di liquidazione giudiziale del gruppo che comprende Ki Group, Ki Group Holding e Bioera.