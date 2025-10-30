Unicredit sottoscrive altri derivati, quota in Alpha al 29,5%

Unicredit ha ricevuto l'autorizzazione dalla Bce ad acquisire una partecipazione diretta in Alpha Bank fino al 29,9%. Il gruppo di Piazza Gae Aulenti ha quindi sottoscritto ulteriori strumenti finanziari, aumentando la propria posizione aggregata in Alpha Bank a circa il 29,5%.

E' attesa, inoltre l'approvazione, da parte delle autorità nazionali competenti, della partecipazione indiretta di UniCredit nelle entità regolamentate del gruppo Alpha Bank.

Una volta ricevute tutte le rimanenti approvazioni regolamentari, la partecipazione del 9,8% attualmente detenuta da UniCredit sarà consolidata con il metodo del patrimonio netto, apportando la medesima proporzione dell'utile netto di Alpha Bank sia al fatturato che all'utile netto di UniCredit. L'assorbimento di capitale correlato alla partecipazione del 9,8% che verrà consolidata con il metodo del patrimonio netto non è significativo.

L'aumento della posizione è stato effettuato a sconto rispetto ai prevalenti prezzi di mercato e combinato con una copertura, sottoscritta a condizioni finanziarie favorevoli, per proteggere parte della partecipazione aggregata da eventuali movimenti al ribasso, influenzando quindi solo marginalmente il ritorno dell'investimento.

L'impatto sul capitale in caso di conversione totale degli strumenti finanziari per raggiungere una partecipazione diretta pari a circa il 29,5% rimane intorno a -80 punti base del coefficiente CET1, come comunicato in precedenza.