Unicredit sigla partneship con Bnp Paribas e Fnz

UniCredit sigla una partnership con Bnp Paribas per i servizi di custodia e con Fnz per la piattaforma di post-trading titoli basata su cloud, nel continuo processo di armonizzazione del proprio assetto tra Italia e Germania.

L'iniziativa, si legge in una nota, segue l'annuncio fatto dalla banca a gennaio, dell'intenzione di internalizzare le sue attività di back-office di custodia titoli, standardizzandone operazioni e fornitori in tutti i paesi, creando più di 200 nuovi posti di lavoro nel processo.

UniCredit ha scelto il business titoli di Bnp Paribas come partner per i servizi di custodia per l'Italia e la Germania, con un ulteriore supporto per il Lussemburgo.

Quanto alla partnership con Fnz i nuovi team di back-office e digital lavoreranno ora con Fnz per costruire una piattaforma di post-trading di titoli leader del settore per l'attività di servizi di custodia della banca in Germania.

Il team che gestirà questa piattaforma sarà completamente interno a UniCredit, creando così più di 140 nuovi posti di lavoro in Germania, dove il servizio era precedentemente in gran parte esternalizzato, e altri 60 in Italia. Inoltre, sono stati generati altri 25 posti all'interno del team Digital in Italia, Germania e Polonia per supportare il processo, con altri in arrivo. Nel frattempo, un team interfunzionale sta già lavorando alla transizione.