"Un incremento del prezzo dell'Opa su Anima" da parte di Banco Bpm "e la rinuncia, in tutto o in parte delle condizioni dell'offerta o anche ad una sola di esse potrebbe determinare la risoluzione o l'inefficacia" dell'ops da parte di Unicredit su Piazza Meda. Lo scrive in una nota il gruppo di Piazza Gae Aulenti dopo che il Banco ha alzato il prezzo dell'offerta su Anima.