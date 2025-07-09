Venerdì 10 Ottobre 2025

Se il pallone diventa politica

Giulio Mola
Se il pallone diventa politica
Unicredit in Borsa +3,2%, attesa per Tar su golden power

Unicredit sale ancora in Borsa in attesa della decisione del Tar per il golden power sull'offerta per Banco Bpm. La banca guidata da Andrea Orcel ha comunicato, inoltre, di aver convertito in azioni una parte della propria posizione sintetica in Commerzbank, salendo a circa il 20% anche dei diritti di voto. Un passo che "non è stato concordato con Commerzbank", spiega la banca tedesca.

A Piazza Affari Unicredit sale del 3,2% a 60,33 euro, mentre a Francoforte Commerzbank guadagna lo 0,7% a 30,09 euro. Seduta positiva anche per Banco Bpm in rialzo dell'1,9% a 10,69 euro.

