Unicredit esprime dubbi sull'offerta per Banco Bpm a causa del 'golden power'

Unicredit "non è in grado di prendere alcuna decisione definitiva sulla strada da seguire in merito all'offerta pubblica di scambio su Banco Bpm a seguito del via libera condizionato del governo che ha esercitato la 'golden power'. Lo si legge in una nota in cui il gruppo sottolinea che "al di là del diritto previsto in generale di chiedere all'autorità di riconsiderare la decisione emessa, il decreto contempla espressamente la possibilità per Unicredit di riferire immediatamente all'autorità se non le fosse possibile attuare - in tutto o in parte - le prescrizioni". "UniCredit - si legge ancora - ha quindi prontamente risposto all'autorità esprimendo il proprio punto di vista sul decreto e resta in attesa di un riscontro".

Secondo Unicredit, inoltre, le prescrizioni imposte da Palazzo Chigi "potrebbero danneggiare la sua piena libertà e capacità di adottare decisioni conformi ai principi di sana e prudente gestione in futuro". La banca ritiene infatti che le prescrizioni del governo potrebbero "persino portare a risultati non voluti, ad esempio l'imposizione di sanzioni a Unicredit a causa della presunta mancata osservanza di una qualsiasi delle prescrizioni".

"L'uso dei poteri speciali in un'operazione domestica tra due banche italiane non è comune - sottolinea Unicredit - e non è chiaro perché sia stato invocato in relazione a questa specifica operazione, ma non per le altre operazioni simili attualmente in corso sul mercato italiano".