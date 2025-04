Unicredit e Banco Bpm: verso un sì condizionato dal comitato di Palazzo Chigi

Conto alla rovescia per l'offerta pubblica di scambio di Unicredit per Banco Bpm. Sotto i riflettori anche la decisione del comitato di Palazzo Chigi sul golden power, che potrebbe approdare sul tavolo del consiglio dei ministri. Secondo le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi si andrebbe verso un via libera condizionato all'operazione.

Sul fronte del golden power, secondo le recenti indiscrezioni, si andrebbe verso sì condizionato all'operazione di Unicredit. Tra gli ambiti su cui verrebbero fissati i paletti ci sarebbero le sedi e il perimetro all'eventuale cessione di sportelli, mentre sono più sfumate le possibilità di un intervento anche sul personale e gli equilibri della governance.

Al momento le tempistiche dell'operazione non dovrebbero subire modifiche. L'ops partirà il 28 aprile per concludersi il 23 giugno. Entro il 25 aprile è attesa la risposta di Bpm che ha già peraltro respinto le avances di Unicredit. L'offerta è soggetta a condizioni che consentirebbero alla banca guidata da Andrea Orcel di ritirarsi dall'operazione dopo che l'istituto di Giuseppe Castagna ha modificato i termini dell'Opa su Anima, con il prezzo alzato a 7 euro e la rinuncia ai benefici patrimoniali del 'Danish Compromise'. Ogni decisione finale è possibile fino al 30 giugno.