Unicredit e Banco Bpm: Orcel ottimista sull'approvazione regolatoria

Per quanto riguarda l'offerta di Unicredit su Banco Bpm dal punto di vista dell'approvazione regolatoria "se guardiamo i numeri in termini di Antitrust, siamo molto lontani da avere problemi significativi". A dirlo in un'intervista a Bloomberg Tv, è il ceo del gruppo di Piazza Gae Aulenti, Andrea Orcel che aggiunge: "siamo abbastanza ottimisti su questo".

Quanto alla posizione dell'esecutivo, Orcel sottolinea che "se si guarda alle dichiarazioni che sono state fatte il governo sta osservando con attenzione perché ci sono alcune cose che sicuramente ogni governo considera ma allo stesso tempo sono stati chiari che lasciano funzionare il mercato e, se è così penso che stiamo facendo ciò che dobbiamo e faremo quel che dobbiamo fare", conclude il ceo di Unicredit.