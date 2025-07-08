Giovedì 9 Ottobre 2025

Voto, insidie più che soluzioni

Pierfrancesco De Robertis
Voto, insidie più che soluzioni
8 lug 2025
Unicredit converte derivati, sale al 20% di Commerzbank

UniCredit converte in azioni una parte della propria posizione sintetica in Commerzbank, salendo a circa il 20% anche dei diritti di voto. La banca guidata da Andrea Orcel ha " ricevuto tutte le necessarie approvazioni legali e regolamentari - comprese quelle della Bce, dell'Autorità federale tedesca per la concorrenza e della Fed e "ha convertito in azioni circa il 10% della sua posizione". Convertirà il restante 9% "a tempo debito, raggiungendo circa il 29% dei diritti di voto in Commerzbank". "Con questi passi - conclude - UniCredit diventa il maggiore azionista di riferimento di Commerzbank".

