Unicredit contro il 'golden power': ricorso amministrativo fissato per il 9 luglio

Sarà deciso direttamente nel merito, il prossimo 9 luglio, il ricorso amministrativo con il quale Unicredit contesta la legittimità del 'golden power' esercitato dal governo per l'Ops su Banco Bpm. Secondo quanto si è appreso durante l'udienza in camera di consiglio di stamattina l'Istituto di credito ha rinunciato alla sua istanza cautelare al fine di ottenere un'udienza di merito in tempi brevi. Allo scopo è stata individuata e fissata l'udienza del prossimo 9 luglio. In contestazione c'è il Dpcm del 18 aprile scorso in tema di "Offerta di scambio volontaria di Unicredit Spa, avente ad oggetto la totalità delle azioni di Banco Bpm". Il riferimento è alle prescrizioni previste dal provvedimento governativo.