Unicredit completa acquisto maggioranza Alpha Bank Romania

UniCredit ha completato l'acquisizione da Alpha International Holdings, controllata al 100% da Alpha, della maggioranza in Alpha Bank Romania in cambio del 9,9% del capitale sociale di UniCredit Bank Romania e circa 255 milioni di euro in contanti. Lo annunciano in una nota UniCredit e Alpha Services and Holdings. La banca sarà fusa in UniCredit Bank Romania, creando il terzo gruppo bancario per attività nel Paese. L'integrazione si prevede avverrà nella seconda parte del 2025. L'operazione rientra nella partnership strategica tra Unicredit e Alpha Services and Holdings annunciata il 23 ottobre 2023. Alpha manterrà la sua presenza di lunga data nel Paese avendo, dopo il completamento della fusione, il 9,9% di Unicredit Bank Romania. "La Romania riveste per noi un'importanza strategica all'interno della regione, in crescita, dell'Europa orientale", sottolinea in una nota, il ceo di Unicredit, Andrea Orcel. "Con una banca più forte ed efficiente, dotata di prodotti innovativi resi disponibili a una base di clienti più ampia, saremo in grado di aumentare il sostegno ai privati, alle pmi e alle comunità locali", aggiunge Orcel nel rilevare che "la banca che ne risulterà sarà ben posizionata per cogliere le opportunità di crescita del mercato e per sviluppare il potenziale di tutti i dipendenti, in Romania e in tutto il gruppo". "Insieme a UniCredit, stiamo costruendo una banca leader nel mercato rumeno e allo stesso tempo collaboriamo attivamente in diverse aree per fornire servizi di alto livello alle aziende greche che si espandono in Europa e ai gruppi europei che vogliono investire in Grecia", afferma Vassilios Psaltis, ceo di Alpha Services and Holdings.