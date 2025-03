UniCredit: aumento di capitale per l'offerta su Banco BPM

Il cda di UniCredit all'unanimità ha deliberato, in esecuzione della delega conferita dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 27 marzo scorso, l'aumento del capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi delle normative vigenti a servizio dell'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria promossa da UniCredit sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM. Lo rende noto la banca in una nota.