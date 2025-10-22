Unicredit ancora record, utile di 8,7 miliardi nei 9 mesi

Ancora risultati da record per Unicredit con un utile netto nel terzo trimestre, sopra le attese, di 2,6 miliardi e nei nove mesi pari a 8,7 miliardi, in rialzo del 13% rispetto allo stesso periodo del 2024. Il gruppo bancario prevede di distribuire ai soci per il 2025 almeno 9,5 miliardi, dei quali 4,75 miliardi come dividendi. Un acconto dividendo per cassa pari a 2,2 miliardi, equivalente a 1,4282 euro per azione, sarà pagato il 26 novembre. La tranche residua di 1,8 miliardi di riacquisto di azioni inizierà entro la fine di ottobre.

"Confermiamo la nostra guidance per un utile netto di circa 10,5 miliardi nel 2025 prima di ogni iniziativa manageriale per rafforzare ulteriormente i nostri risultati futuri, e siamo sulla buona strada per portare a termine il nostro migliore anno di sempre. Con l'accelerazione della nostra strategia e con l'impiego del capitale in eccesso per creare valore, abbiamo migliorato la nostra traiettoria leader nel settore per utili e distribuzione agli azionisti", ha indicato il ceo di Unicredit Andrea Orcel.