Unicorn Mobility, accordo con il 5 stelle Argentario Resort

Unicorn Mobility, la startup fondata nel 2022 da Ludovico Tessari, Gianluca Iorio e Guy delle Piane, ha stretto un nuovo accordo con Argentario Golf & Wellness Resort, esclusivo hotel 5 stelle in Toscana.

Attraverso la piattaforma digitale proprietaria Unicorn Mobility offre un servizio in abbonamento chiavi in mano di mobilità elettrica leggera, con le ebike premium a pedalata assistita a brand Pirelli | Unicorn Mobility, che include manutenzione programmata e copertura assicurativa, pensato per hotel, aziende e complessi residenziali. Il resort fa parte del circuito Luxury Bike Hotels ed è già un punto di riferimento per gli appassionati di ciclismo, grazie a servizi come un garage per biciclette con ricarica elettrica, massaggi sportivi nella spa e menù salutari nei suoi ristoranti.

"Incentivare lo slow tourism è importante per la nostra attività, la cui missione principale è decarbonizzare aziende e comunità private attraverso soluzioni verdi, innovative e scalabili" sottolinea Gianluca Iorio, il Chief Operating Officer di UM Technologies. "Crediamo che il turismo debba ispirare un cambiamento positivo, ed è con questo spirito che accogliamo soluzioni innovative che proteggano e valorizzino l'ecosistema unico che ci circonda" aggiunge Augusto Orsini, general manager di Argentario Golf & Wellness Resort.

Unicorn Mobility vanta una rete di 250 partner in Italia, Grecia, Spagna e Portogallo, oltre ad Emirati Arabi Uniti ed Arabia Saudita; la sua flotta conta oltre 2.000 veicoli elettrici leggeri e a marzo 2025 ha firmato un accordo con Pirelli, acquisendo Cycl-e around, il progetto di Corporate eBike Sharing lanciato da Pirelli nel 2021.