Unem, a settembre vendite benzina in corsa (+8,7%)

A settembre le vendite al mercato di prodotti petroliferi sono cresciute dello 0,4% (+17.000 tonnellate) rispetto allo stesso mese del 2024. In particolare, la benzina venduta sulla rete torna in forte crescita (+8,7%, +63.000 tonnellate), così come il gasolio motori (+3,4%, +66.000 tonnellate).

Nuovo incremento delle vendite per il jet fuel (+1,9%) che raggiunge un livello record per il mese di settembre. Cresce anche il gpl autotrazione (+4,6%, +6.000 tonnellate), ma ancora di più il canale combustione (+13,2%, +14.000 tonnellate). Lo comunica l'Unem sottolineando che queste dinamiche sono influenzate in parte da un giorno lavorativo in più e dal clima mite e soleggiato che ha spinto i carburanti per la mobilità, cresciuti complessivamente del 4,4%.

Quanto alla dinamica dei prezzi al consumo, in calo dalla metà di settembre fino ad oggi, la benzina in media a settembre è stata pari a 1,707 euro/litro (-6 centesimi vs settembre 2024), mentre il gasolio a 1,632 (-2 centesimi). Era dal 2021 che nel mese di settembre i prezzi di benzina e gasolio non erano così bassi.