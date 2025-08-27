Una moneta d'oro per i Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emesso oggi una moneta ufficiale su licenza dedicata ai Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. La moneta, che fa parte di una serie composta da 12 emissioni, è realizzata in oro 999,9‰, ha valore nominale di 50 euro e raffigura, da un lato, il logo dei Giochi e, dall'altro, quello del viaggio della fiamma olimpica. "Tutte le monete - si legge in una nota - raccontano lo spirito italiano di Milano Cortina 2026 attraverso elementi iconici quali le mascotte e i pittogrammi ufficiali raffigurativi delle discipline presenti ai Giochi olimpici e paralimpici invernali: veri capolavori che rappresentano un tributo alla magia dello sport e all'Italia". Le 12 monete sono state realizzate dai maestri incisori Antonio Vecchio e Silvia Petrassi.

Sul dritto della moneta, al centro, è raffigurato il logo ufficiale dei Giochi olimpici invernali. Nel giro, su di una decorazione a raggiera, la scritta "Repubblica italiana". Nel giro interno la scritta "Giochi olimpici invernali". Sul rovescio della moneta, al centro, si trova il logo ufficiale del viaggio della fiamma olimpica che riporta la scritta "Viaggio della fiamma olimpica". Sulla sinistra "50 euro", valore nominale, mentre sulla destra la "R", identificativa della Zecca di Roma e "2025", anno di emissione della moneta. Nel giro, in basso a sinistra, "A.Vecchio", firma dell'autore.