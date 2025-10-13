Una moneta celebra i 100 anni dell'intelligence italiana

Un secolo di storia e di servizio al Paese. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha realizzato una moneta commemorativa da 5 euro in argento, finitura Proof, dedicata al centenario della nascita dell'intelligence italiana. Emessa dal ministero dell'Economia e delle Finanze è stata modellata dall'incisore Emanuele Ferretti e coniata nelle Officine della Zecca dello Stato.

Sul dritto della moneta sono rappresentati, in alto, il logo del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, che rappresenta Dis, Aisi e Aise; al centro, sulla sinistra, si trovano gli stemmi araldici dell'Aise, mentre sulla destra quelli dell'Aisi; in basso il numero 100, esplicativo del centenario, è posto al centro delle date 1925 e 2025; sullo sfondo c'è il logo storico del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (Sismi); nel giro in alto la scritta "Centenario della nascita dell'intelligence italiana"; mentre in basso, sempre nel giro, la scritta "Repubblica Italiana".

Sul rovescio della moneta sono rappresentati al centro la planimetria stilizzata del comprensorio ottocentesco di Forte Braschi a Roma, attuale sede dell'Aise e sede storica, dalla metà degli anni '30 del Novecento, degli organismi di intelligence militare; a destra la firma del modellatore "E.F.Mod"; a sinistra la "R" identificativa della Zecca di Roma; in alto la scritta "Forte Braschi Roma"; in basso "5 Euro", valore nominale, e "2025", anno di emissione della moneta.