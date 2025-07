Una flotta di droni Saipem sorveglia cantiere Av Brescia-Verona

E' affidata a una flotta di droni Saipem Bvlos a visuale potenziata la sicurezza e la sorveglianza dei cantieri dell'alta velocità tra Brescia Est e Verona. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che l'operazione è frutto di un accordo sottoscritto tra il consorzio di imprese Cepav Due, partecipato dalla stessa Saipem, e il gruppo dell'ingegneria energetica. E' la prima volta - spiega Saipem - che vengono usati in Italia droni Bvlos (beyond visual line of sight), in grado di andare oltre il raggio visivo del pilota, per sorvegliare un'infrastruttura, garantendo un monitoraggio diurno e notturno della linea in costruzione.

Sul cantiere ferroviario sono attivi 24 ore su 24 9 droni, che si integrano con sistemi di sicurezza che vanno da sensori antistrappo a protezione dell'installazione dei cavi a fotocamere antintrusione e scatole di sicurezza con telecamere ad alta definizione e analisi dei video.

Il sistema è coordinato dalla Security Control Room e la piattaforma informatica di Physical Security Information Management (Psim) elabora i dati raccolti in tempo reale da droni, sensori fotocamere e telecamere, consentendo un "monitoraggio georeferenziato dell'infrastruttura" e la gestione tempestiva degli interventi, in stretta collaborazione con le forze dell'ordine. Un sistema, secondo Saipem, in grado di aumentare l'efficacia nella prevenzione di furti e di atti vandalici e di "ridurre dell'80% i tempi di intervento delle forze dell'ordine".