La Commissione Europea - a quanto si apprende - intende proporre nel nuovo pacchetto sanzioni contro Mosca di anticipare il divieto d'importazione di Gnl russo a partire dal primo gennaio 2027 e non più dal primo gennaio 2028 come previsto (un'accelerazione della graduale eliminazione prevista alla fine del 2027 dal programma RePowerEU). Inoltre dovrebbero arrivare ulteriori designazioni di navi della flotta ombra russa nella lista nera.
Venerdì 19 Settembre 2025
Ue verso anticipo di un anno a stop all'import Gnl russo