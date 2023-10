UE, piano per eolico, permessi più rapidi e sostegni La Commissione europea presenta un piano per raggiungere il 42,5% di energia rinnovabile entro il 2030, con autorizzazioni digitalizzate, criteri oggettivi per le aste, finanziamenti Ue più accessibili e flessibilità sugli aiuti di Stato. Obiettivo: 500 GW di capacità eolica installata entro il 2030.