Ue, nuove norme su liquidi nei trolley valgono in 21 Paesi

La Commissione europea ha ricevuto "la valutazione della Conferenza europea dell'aviazione civile e ha accordato il via libera" agli "scanner aeroportuali che consentono ai passeggeri di portare a bordo contenitori di liquidi più grandi": si tratta di "700 scanner situati in circa 21 Stati membri" e "ora spetta agli aeroporti adottare le misure pratiche". Lo indica una portavoce della Commissione europea. Dunque, "non tutti i passeggeri in tutta l'Ue possano portare con sé contenitori di liquidi più grandi. La responsabilità di informare i passeggeri spetta ancora e continuerà a spettare ai singoli scali", ha evidenziato.