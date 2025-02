Ue: Nuove misure per incentivare l'acquisto di auto elettriche

L'Ue intende rafforzare la domanda di auto elettriche con "misure prioritarie": linee comuni per sostenere gli incentivi nazionali all'acquisto, aiutare i Paesi a trovare nuove fonti di finanziamento da cui attingere, promuovere il leasing sociale e il mercato dell'usato, nonché il rinnovo delle flotte aziendali con e-car. Lo si legge nella bozza del piano Ue per l'automotive in arrivo il 5 marzo, di cui l'ANSA ha preso visione. Nel testo, ancora suscettibile di modifiche, non vi sono riferimenti alla richiesta principale del settore di congelare le multe previste già quest'anno per chi non centra i target intermedi di taglio delle emissioni di CO2.