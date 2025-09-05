Venerdì 5 Settembre 2025

Corpo a corpo con sfumature

Andrea Martini
Corpo a corpo con sfumature
Ultima oraUe, multa di 2,95 miliardi a Google, distorta concorrenza
5 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
  2. Economia
  3. Ultima ora
  Ue, multa di 2,95 miliardi a Google, distorta concorrenza

Ue, multa di 2,95 miliardi a Google, distorta concorrenza

Nel settore delle tecnologie pubblicitarie

Nel settore delle tecnologie pubblicitarie

Nel settore delle tecnologie pubblicitarie

La Commissione europea ha multato Google per 2,95 miliardi di euro per aver violato le norme antitrust dell'Ue distorcendo la concorrenza nel settore delle tecnologie pubblicitarie ("adtech"). Lo riferisce la Commissione in una nota. A Google è stato ordinato di porre fine a pratiche di auto-preferenza e di attuare misure volte a eliminare i conflitti di interesse intrinseci lungo la catena di fornitura dell'adtech. Secondo indiscrezioni di stampa, non smentite, nei giorni scorsi il commissario Ue al Commercio Maroš Šefčovič, si sarebbe opposto all'emissione della multa, proponendo di sospenderla.

