Ue, migliora la fiducia su economia nell'Eurozona a ottobre

Migliorano in ottobre gli indici di fiducia economica e occupazionale nell'Unione europea e nella zona euro elaborati dalla Commissione europea. L'indicatore del sentiment economico Esi è salito di 1 punto nell'Ue a 96,7, e di 1,2 punti nell'Eurozona, a 96,8. L'indicatore delle aspettative di occupazione Eei aumenta di 0,6 punti nell'Ue (a 97,7) e 0,4 punti nell'area euro (a 96,9) rispetto a settembre. Nonostante il recupero, entrambi gli indici restano al di sotto della media di lungo periodo fissata a 100.