Ue, indagine su TikTok, sospette violazioni tutela minori

"Oggi apriamo un'indagine su TikTok per sospetta violazione della trasparenza e degli obblighi di tutela dei minori". Lo annuncia il commissario europeo al mercato interno Thierry Breton su X. "Applicare la Dsa per un Internet più sicuro per i giovani", dice riferendosi alla legge europea sui servii digitali. "Design avvincente e limiti di tempo sullo schermo - elenca -. Effetto tana del coniglio. Verifica dell'età. Impostazioni sulla privacy predefinite"