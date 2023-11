UE esamina AliExpress, il gigante cinese dell'e-commerce

La Commissione europea ha annunciato un'indagine su AliExpress, il colosso cinese dell'e-commerce di proprietà di Alibaba. Bruxelles ha inviato alla società una richiesta formale di informazioni ai sensi del Digital Services Act (Dsa) in merito alle misure adottate per tutelare i consumatori online, in particolare quelle relative ai medicinali contraffatti. AliExpress dovrà fornire le informazioni richieste entro il 27 novembre. Sulla base della valutazione delle risposte, la Commissione europea deciderà se aprire un procedimento formale.