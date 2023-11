UE chiede spiegazioni sul caro voli delle compagnie aeree.

Bruxelles sta indagando sull'aumento delle tariffe aeree in tutta Europa, salite fino al 30% nel corso dell'estate con profitti eccezionali per le compagnie. Lo ha annunciato la Commissaria Ue ai Trasporti, Adina Valean, in un'intervista al Financial Times. "Stiamo indagando" per avere "una spiegazione completa e dettagliata", ha affermato Valean, sottolineando che Bruxelles non ha intenzione di interferire in un mercato "funzionante". "L'Ue - ha dichiarato il Ministro Adolfo Urso - sta seguendo la linea indicata dall'Italia per tutelare gli utenti e contrastare il caro voli. Andiamo avanti, insieme, per un servizio migliore, in trasparenza e nel rispetto delle regole".