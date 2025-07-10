Ucraina, da fondazioni 1 milione a Olena Zelenska Foundation

Le Fondazioni di origine bancaria, coordinate da Acri, rinnovano il loro impegno a sostegno della popolazione ucraina colpita dalla guerra, con un nuovo intervento in favore dei più giovani. Come sottolinea una nota "è stato infatti destinato 1 milione di euro per il progetto "Youth Spaces 12-21", promosso dalla Olena Zelenska Foundation (fondata dalla moglie del presidente ucraino ndr) e dedicato al benessere psicosociale degli adolescenti e dei giovani in Ucraina".

L'iniziativa prevede la creazione di spazi giovanili accessibili, accoglienti e sicuri, pensati per offrire supporto psicosociale e opportunità di crescita personale a ragazze e ragazzi tra i 12 e i 21 anni. Gli spazi offriranno un ambiente protetto in cui incontrarsi, esprimersi, e costruire nuove relazioni. Particolare attenzione sarà rivolta ai minori più vulnerabili e colpiti dalle conseguenze del conflitto.

Grazie alle risorse messe a disposizione dalle Fondazioni, nei prossimi mesi sarà inaugurato un primo spazio nella città di Kryvyi Rih, nell'Ucraina orientale. L'accordo tra Acri e l'Olena Zelenska Foundation è stato sottoscritto oggi a Roma, nel corso di un incontro tra Giovanni Azzone, presidente di Acri, e la presidente della Fondazione, la first lady Olena Zelenska.

Le risorse destinate a "Youth Spaces 12-21" provengono da un fondo dedicato all'Emergenza Ucraina, attivato da Acri nel 2022 all'indomani dell'invasione russa, con un impegno complessivo di 2 milioni di euro a valere sul Fondo Nazionale Iniziative Comuni.