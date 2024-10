Uber, '3,8 milioni a 1400 rider dopo chiusura attività Italia'

Uber Eats Italy srl ha stanziato "un importo pari a 3.8 milioni di euro" per gli indennizzi economici a circa 1400 rider in totale, che hanno lavorato con l'app "nei 3 mesi precedenti la comunicazione di cessazione dell'attività della società" in Italia, ossia nel luglio 2023. Lo comunica la stessa società di food delivery che parla di un "accordo storico" dopo "diversi incontri tra i rappresentanti della società e dei sindacati, Filcams Cgil, Filt Cgil, Nidil Cgil, Fisascat, Felsa Cisl Milano, Uiltucs, Uiltrasporti e Uiltemp, nella sede del ministero".