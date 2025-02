Twiga di Flavio Briatore passa a Leonardo Maria Del Vecchio: nuova apertura a Milano

Il Twiga, lo storico beach club di Flavio Briatore passa a Leonardo Maria Del Vecchio. I cinque locali a Forte Dei Marmi, Londra, Montecarlo, Ventimiglia e Doha si fondono con i ristoranti già controllati dalla Lmdv Hospitality che gestirà l'intero business dell'ospitalità. Tra i primi annunci "l'apertura a settembre di un nuovo Twiga a Milano".

"Questo progetto non è solo un investimento, come il Twiga non è solo un brand, ma un impegno a valorizzare e ridefinire l'hospitality in Italia e all'estero" ha dichiarato Leonardo Maria Del Vecchio, Presidente di Lmdv Capital e di Lmdv Hospitality. "Lmdv Hospitality ha una visione ambiziosa che sta ridefinendo gli standard dell'ospitalità. Ristorazione, intrattenimento e lifestyle si fondono per creare destinazioni iconiche, in grado di dettare tendenze e attrarre un pubblico internazionale", commenta Marco Talarico, amministratore delegato di Lmdv Capital e amministratore unico di Lmdv Hospitality.

Una visione condivisa da Flavio Briatore: "Twiga è stata un'icona dell'intrattenimento di lusso e uno dei brand più prestigiosi del nostro gruppo. Oggi è arrivato il momento di affidarlo a una realtà capace di valorizzarne il futuro con una visione ambiziosa e strutturata".