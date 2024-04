Tutti in piazza per Mirafiori, migliaia al corteo a Torino

Sindacati, istituzioni e studenti: sono migliaia in piazza a Torino per chiedere il rilancio dell'automotive e di Mirafiori. E' il giorno dello sciopero generale di otto ore, proclamato da tutti i sindacati metalmeccanici, per la prima volta insieme dopo quindici anni. In piazza Statuto, da dove si muoverà il corteo dietro allo striscione 'Il rilancio di Torino parte da Mirafiori", sono arrivate delegazioni da tutta Italia e da altri stabilimenti Stellantis. Hanno i loro striscioni alcune aziende in crisi come Lear, Te Connectivity, Del Grosso. Ci sono il governatore del Piemonte, Alberto Cirio e il sindaco Stefano Lo Russo.