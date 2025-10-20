Lunedì 20 Ottobre 2025
Rossi e Indy, miti senza fine
Leo Turrini
Rossi e Indy, miti senza fine
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Assalto ultrasManovraAffitti breviBtp ValoreFurto LouvreGaza
Acquista il giornale
Ultima oraTuristi distratti, il soccorso alpino sarà a pagamento
20 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Turisti distratti, il soccorso alpino sarà a pagamento

Turisti distratti, il soccorso alpino sarà a pagamento

Bozza manovra, i costi saranno stabiliti da un decreto del Mef

Bozza manovra, i costi saranno stabiliti da un decreto del Mef

Bozza manovra, i costi saranno stabiliti da un decreto del Mef

Ignorare i segnali di pericolo o essere mal equipaggiati in montagna non sarà più a costo zero: chi trovandosi ad esempio in cima ad una montagna con i sandali - come raccontano alcuni episodi di cronaca - non sarà in grado di tornare a valle e avrà bisogno del soccorso alpino dovrà pagare per le operazioni di "ricerca, soccorso e salvataggio" effettuate dalla Guardia di Finanza. La novità arriva con la manovra, secondo quanto si legge in una prima bozza del ddl.

Ovviamente, il pagamento scatterà nel caso di "dolo o colpa accertata" o nel caso la richiesta di aiuto sia "immotivata o ingiustificata", si legge nel testo. Sarà un decreto del ministero dell'Economia a stabilire la tabella dei costi.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata