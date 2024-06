Turismo, a luglio 18 milioni arrivi e 75 milioni presenze

Un luglio bollente di certo per il meteo ma anche il turismo. Le previsioni sull'imminente mese di luglio dell'Istituto Demoskopika, che l'ANSA pubblica in anteprima, segnano infatti un incremento dei flussi turistici in Italia: ben 18,2 milioni di arrivi e 75,6 milioni di presenze, con una crescita rispettivamente pari all'1,5% e all'1,0% rispetto allo stesso periodo del 2023. In crescita i turisti stranieri: poco meno di 10 milioni (+3,6%) pari al 54,8% del totale degli arrivi previsti con 38,8 milioni di presenze (+2,0%). La spesa turistica dovrebbe toccare i 17,9 miliardi di euro con +3,2% rispetto allo stesso periodo del 2023.