Turicchi,tempi parere Ue su Ita-Lufhtansa non scritti, fiduciosi

I tempi dell'Antitrust Ue sul parere finale all'accordo Ita-Lufthansa "non sono scritti come giorno e ora e così via", quindi "entro la mezzanotte di oggi o domani e così via", ma la Commissione Ue "sta lavorando e noi abbiamo quotidiani incontri e confronti. Per adesso siamo fiduciosi perché non abbiamo riscontrato nulla di problematico da parte della Commissione". Così Antonino Turicchi, presidente di Ita Airways, a margine del terzo congresso annuale della Fondazione Pacta - Patto per la decarbonizzazione del trasporto aereo, in corso a Roma. "Le bomboniere sono sempre pronte e i vestiti provati" ha risposto scherzando a chi gli chiedeva se l'accordo si farà entro Natale. Quanto alle incomprensioni delle scorse settimane tra Mef e Lufthansa "sono storia passata". "Guardiamo al futuro - ha proseguito Turicchi - e all'andamento del mercato e siamo molto interessati perché questa operazione si concluda positivamente, perché vogliamo al meglio cogliere l'opportunità del 2025. Stiamo già vedendo positivi feedback in termini di domanda - ha concluso - per tutta una serie di eventi che nel corso del Giubileo vedranno la città protagonista".