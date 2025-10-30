Tunstall (Haier), per Candy un futuro luminoso

Candy compie 80 anni e il gruppo Haier, che ha acquisito la storica azienda italiana nel 2019, le dedica una mostra che con foto e oggetti d'epoca racconta "un brand che ha fatto parte della vita di tante famiglie in Italia, in Europa e nel mondo" ma anche della "crescita sociale, culturale, economica e imprenditoriale dell'Italia", sottolinea il ceo di Haier Europe Neil Tunstall.

Da giugno la produzione, che impegnava circa 150 persone nello stabilimento di Brugherio (MB) è stata chiusa ma "qui abbiamo la sede di Haier Europe, l'Experience Design Center di Milano, i laboratori di ricerca e sviluppo per IoT e il centro di assistenza per Europa" ricorda Tunstall. Candy "resta molto importante nella nostra strategia - ribadisce -. Continuiamo a lavorare per offrire prodotti di alta qualità, accessibili a tutti come abbiamo sempre fatto".

"Vogliamo rendere omaggio a Candy, alla sua storia e al suo futuro. Gli ultimi 80 anni sono stati un successo e auguriamo a Candy un futuro luminoso, mentre lavoriamo per crescere e vincere nel mercato con la nostra leadership di prodotto e brand" ha sottolineato il manager. "Celebriamo il passato, il presente e il futuro di Candy: abbiamo investito molto in innovazione, tecnologia e marketing per la crescita di Candy. Questo dimostra il nostro impegno perché Candy resta un brand forte e importante nel settore degli elettrodomestici ed è radicata in Italia, dove lavorano circa mille persone".