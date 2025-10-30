Mercoledì 29 Ottobre 2025
La madre di tutte le battaglie
David Allegranti
La madre di tutte le battaglie
Tunstall (Haier), per Candy un futuro luminoso

30 ott 2025

REDAZIONE ECONOMIA
30 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Gli 80 anni dello storico brand raccontati con una mostra

Candy compie 80 anni e il gruppo Haier, che ha acquisito la storica azienda italiana nel 2019, le dedica una mostra che con foto e oggetti d'epoca racconta "un brand che ha fatto parte della vita di tante famiglie in Italia, in Europa e nel mondo" ma anche della "crescita sociale, culturale, economica e imprenditoriale dell'Italia", sottolinea il ceo di Haier Europe Neil Tunstall.

Da giugno la produzione, che impegnava circa 150 persone nello stabilimento di Brugherio (MB) è stata chiusa ma "qui abbiamo la sede di Haier Europe, l'Experience Design Center di Milano, i laboratori di ricerca e sviluppo per IoT e il centro di assistenza per Europa" ricorda Tunstall. Candy "resta molto importante nella nostra strategia - ribadisce -. Continuiamo a lavorare per offrire prodotti di alta qualità, accessibili a tutti come abbiamo sempre fatto".

"Vogliamo rendere omaggio a Candy, alla sua storia e al suo futuro. Gli ultimi 80 anni sono stati un successo e auguriamo a Candy un futuro luminoso, mentre lavoriamo per crescere e vincere nel mercato con la nostra leadership di prodotto e brand" ha sottolineato il manager. "Celebriamo il passato, il presente e il futuro di Candy: abbiamo investito molto in innovazione, tecnologia e marketing per la crescita di Candy. Questo dimostra il nostro impegno perché Candy resta un brand forte e importante nel settore degli elettrodomestici ed è radicata in Italia, dove lavorano circa mille persone".

