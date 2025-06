Tunnel Tenda: Tabarot, 'da italiani gusto per la suspence'

Ringrazia gli italiani ma non rinuncia a una stoccata ironica, il ministro dei Trasporti francese Philippe Tabarot, presente a Limone Piemonte (Cuneo) alla cerimonia per la riapertura del tunnel di Tenda: "Vorrei sottolineare l'incredibile gusto degli italiani per la suspence: fino all'ultimo non sapevamo nulla e solo venendo qui il miracolo è avvenuto". Un riferimento all'incertezza sui tempi di percorrenza della nuova galleria che si è protratta fino all'inaugurazione.

"Dalla mia nomina al governo a dicembre mi sono buttato a capofitto nel progetto" aggiunge il ministro transalpino, elogiando l'omologo italiano. "Non ti ho nascosto le mie preoccupazioni e la mia impazienza" dice rivolto a Matteo Salvini e aggiunge: "Oggi devo ringraziarti per il tuo impegno personale rispetto a questo progetto. Come dicono in italiano: 'Era ora'".

"Abbiamo raggiunto una tappa importante oggi, - continua, sempre parlando a Salvini - ma ti do appuntamento tra un mese per inaugurare un altro collegamento importante per i nostri due Paesi, al Frejus". Apprezzato dai presenti il riferimento ad alcuni ristoranti e hotel di Limone Piemonte, menzionati uno per uno, dove, scherza Tabarot, "quest'estate, quando sarò più libero, se vorrete potrete trovarmi".