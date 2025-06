Tunisia e Italia: collaborazione strategica per la formazione degli alti funzionari

È la Tunisia il primo dei Paesi dell' Africa con cui sarà condiviso un programma di formazione di alti funzionari e dirigenti tra la Scuola Nazionale dell' Amministrazione (Sna), presieduta da Paola Severino, e l'Ecole Nationale d' Administration (Ena) di Tunisi.

Nel corso di un incontro, a Tunisi, con la direttrice generale dell'Ena, Khaoula Laabidi, è stato rivolto l' invito, in un rapporto di cooperazione, affinché un primo gruppo di corsisti tunisini partecipi alle attività formative presso la Reggia di Caserta, una delle sedi della SNA. "Con la direttrice dell'Ena abbiamo affrontato il tema dell' importanza strategica rivestita dalla formazione istituzionale, in un contesto caratterizzato da sfide epocali quali l'innovazione digitale, l'intelligenza artificiale, la transizione energetica e, nel nostro caso, anche quella demografica. Attraverso questo importante scambio - ha sottolineato Paola Severino - rafforzeremo i rapporti tra le due sponde del Mediterraneo".

La presidente Severino ha anche condiviso l'esigenza di percorsi formativi rivolti agli stessi formatori e ha espresso l' auspicio che questi progetti coinvolgano anche il sistemo universitario italiano e tunisino, in una forma di partenariato già intrapresa da tempo in Italia. La Tunisia, con la quale la Sna aveva già sottoscritto lo scorso anno un memorandum d'intesa, è -assieme a Costa d'Avorio, Kenya ed Etiopia - uno dei quattro Paesi del cosiddetto "progetto Africa" della Sna.

Il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, d'intesa con il ministro per la Pubblica Amministrazione, ha infatti individuato la Sna come 'braccio operativo' per condividere progetti di formazione per alti dirigenti e funzionari in Africa in coerenza con il Piano Mattei.

La convenzione quadro di questa intesa è stata siglata nei giorni scorsi tra la Farnesina, l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, il Dipartimento della Funzione Pubblica e la Sna.

Il progetto durerà 36 mesi e interesserà 1.360 dirigenti e alti funzionari africani, che saranno ospitati anche nella sede Sna presso la Reggia di Caserta.